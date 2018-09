Den Lille Pølsevogn i Billund er lukket

Billund: Det er ikke længere muligt at få langet en bøfsandwich eller en ristet hotdog over disken ved Den Lille Pølsevogn i Billund. Pølsevognen har senest hørt hjemme ved Billund Bryghus på Vejlevej, men indehaver Karina Schmidt har valgt at lukke vognen og flytte pølsevognen.

Det var ikke længere muligt at have pølsevognen til at stå på området ved siden af Bryghuset, og Karina Schmidt begyndte derfor at se sig om efter et andet sted at have sit forretning til at stå. I sidste ende tog hun dog den beslutning at trække stikket for i stedet at beskæftige sig med noget helt andet.

- Jeg er allerede flyttet med vognen én gang, og jeg kan tydeligt huske reaktionerne. Der kom en masse brok fra folk, og det gider jeg ikke igen, siger Karina Schmidt.