Den Jyske Sparekasse leverede overskud på 131 millioner kroner

Garantbevis vs. aktie

De mennesker, som har investeret penge i garantbeviser hos Den Jyske Sparekasse, går givetvis rundt og venter spændt på sparekassens konvertering til et aktieselskab.



Mens garantbeviser har den fordel, at man ved, at de i morgen er det samme værd som i dag, kan aktier stige og falde i kurs.



De indskudte penge i garantbeviser er for tiden låst fast - uden renter - og garanterne ved ikke med sikkerhed, hvor meget de aktier, de får i bytte for deres garantbeviser, er værd.