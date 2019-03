I året, hvor Den Jyske Sparekasse i Grindsted, gik på børsen, lykkedes det samtidig at få et overskud på niveau med året før.

- Det har været et år, hvor vi har haft meget betydelige omkostninger til børsnoteringen, og hvor vi har dirigeret mange gode kræfter over på at få børsnoteringen gennemført. At vi så alligevel kommer med en bundlinje som året før, er jeg utroligt godt tilfreds med, siger Claus E. Petersen, administrerende direktør i DJS.

Tal fra 2018-regnskabet i Den Jyske Sparekasse i millioner kroner (tal for 2017 i parentes): Netto rente- og gebyrindtægter: 616 (614) Nedskrivninger på lån: 106,4 (123,6) Resultat før skat: 98,3 (99,6) Resultat efter skat: 96 (129,3) Den Jyske Sparekasse oplyser, at der var ekstraordinære udgifter for 26,7 millioner kroner til børsnoteringen.

Det har medført, at mange landbrug de senere år har tabt penge eller helt er gået konkurs. Sparekassen har derfor været nødt til at nedskrive værdien på mange af udlånene, og også i 2018 har man måtte nedskrive for 106 millioner kroner på udlån i alt (altså nedjustere værdien af lånene, fordi banken forventer et tab på dem).

Hele 18,8 procent af sparekassen samlede udlån - svarende til 2,6 milliarder kroner - er til landbrugsbranchen. Her har både mælkeproducenter, svine-, plante- og nu også minkavlere lidt under svingende priser de senere år, og tørken sidste sommer hjalp ikke på den situation.

Færre udlån til branchen

Som en konsekvens af landbrugets vilkår er det blevet et mål for sparekassen at nedbringe udlånet til branchen over de kommende år, og i 2018 barberede man over 200 millioner kroner af udlånet til branchen.

- At det stille og rolig lykkes at nedbringe vores samlet udlån til landbruget, samtidig med at vi øger vores privatkundeudlån, er en meget positiv udvikling, siger Claus E. Petersen med henvisning til, at sparekassen fik 4400 nye privatkunder i 2018.

Den Jyske Sparekasse forventer et overskud i størrelsesordenen 120-140 millioner kroner før skat i 2019.