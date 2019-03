Den Jyske Sparekasse hårdt ramt af landbrugsnedskrivninger

- Det vil sige, at sparekassen på andre områder end landbrug har været i stand til at indtægtsføre 23 mio. kr., der tidligere er blevet nedskrevet. Den primære kilde til driftspåvirkningen fra landbrug er realisation af landbrugsejendomme, hvor der fortsat er et stort udbud, hvorfor realisation fortsat sker til lave priser.

Niveauet for nedskrivningerne er ifølge sparekassen dog stadig på et utilfredsstillende højt niveau og skyldes landbruget med en driftspåvirkning på 129 mio. kr.

Posten for netto rente- og gebyrindtægter viser en fremgang på 2 mio. kr. til 616 mio. kr., og nedskrivninger på udlån viser en positiv udvikling med et fald til 106,4 mio. kr. fra 123,6 mio. kr. i 2017.

Det var en spids under niveauet på 99,6 mio. kr. i 2017, men vurderes af bankens ledelse som tilfredsstillende set i lyset af, at resultatet for 2018 indeholdt ekstraordinære børsomkostninger på 26,7 mio. kr.

Kapitalbase styrket

Udover børsnoteringen kan Den Jyske Sparekasse sætte et flueben ud for, at det har formået at styrke sin kapitalbase. Således anføres, at "reetablering af kapitalbase er fuldført som forudsat".

- Sparekassen kommer både kapitalmæssigt og organisatorisk styrket ud af 2018, og omlægningen af kapitalstrukturen, herunder refinansieringen medfører en rentebesparelse på ca. 50 mio. kr. årligt med fuld effekt fra og med 2019, fremgår det af regnskabet.

Sparekassen ønsker dog at styrke sit kapitalgrundlag yderligere og stiller derfor forslag om, at der ikke udbetales udbytte for 2018.

I 2019 venter selskabet fortsat et resultat før skat i niveauet 120-140 mio. kr.

Hvis et tidligere annonceret betinget salg af Sparekassens kapitalandele i Sparinvest Holding dog bliver gennemført, så vil det medføre en opjustering til 200-220 mio. kr., anføres det.