- Det trækker omkostninger at komme på børsen. Pænt mange, men vi får også noget ud af det. Vi får gennemgået næsten hver detalje i vores måde at drive virksomhed på, og det får vi noget ud af på den længere bane, siger han.

Den Jyske Sparekasse omdannede tidligere på sommeren sine garanter til aktionærer forud for en børsnotering den 22. november i år, og det er udgifter til denne børsnotering, som tynger regnskabet, lyder det fra sparekassens administrerende direktør Claus Petersen.

Resultatet er noget lavere end halvårsregnskabet sidste år, som bød på et overskud på cirka 75 millioner kroner.

Direktør: Ulven kommer

Den Jyske Sparekasse har traditionelt haft et stort udlån til landbrugssektoren, som fylder meget i det sydjyske.

Sommerens tørke, som er gået hårdt ud over landmændene, får derfor også betydning i sparekassen. I det første halve år har banken nedskrevet for 93 millioner kroner på landbruget, og i det kommende halve år sættes der samlet set 80 millioner kroner til side til forventet tab på den sektor.

- Vi ved, ulven kommer. Men om det bliver en lille ulv, den store stykke ulv eller et helt kobbel, ved vi ikke. Pengene er sat til side af et forsigtighedshensyn, men vi håber selvfølgelig, at det bliver mindre af hensyn til både sparekassen og landmændene, siger Claus Petersen.