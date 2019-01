Syv yngre demente deltager i nyt projekt, Klub Mellemrum, i Billund Kommune. Ønsket er at komme op på cirka 20 deltagere, men mange undlader stadig at tage til læge ved symptomer.

Billund Kommune: Svigtende hukommelse - især korttidshukommelsen, evnen til at formulere og orientere sig og ændring i personligheden er blot nogle af de symptomer, der kan være tegn på en tidlig demens, men mange bliver ikke fanget tidligt nok.

Det er meldingen fra Klub Mellemrum, et nyt aktivitetsprojekt i Billund Kommune for yngre demente, der oprindeligt er et projekt, der skal henvende sig til 65 plus, men i Billund Kommune har man fået dispensation til at lade de yngre demente omfatte op til 75.

- Billund Kommune er ikke så stor, men der er lige så mange her som andre steder. Vi skal bare have fat i dem, siger demenskonsulent Janne Frost, der ser en udfordring i at fange de demente tidligt nok, for borgerne kan meget hurtigt blive rigtigt dårlige. Projektet har lige nu syv deltagere.

- Det handler om at komme til læge og blive henvist til Esbjerg, hvor man bliver undersøgt grundigt og blandt andet bliver scannet, siger Janne Frost.