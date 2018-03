Deltagere på pilgrimstur i Grindsted: - Uden Jesus var livet ikke værd at leve

Kim Sørensen og Jonas Gabrielsen deltog på en tandem i Grindsted Kirkes Tour de Langfredag. Via fire stationer - to i Grindsted samt i Vesterhede og Stenderup - fik de fortalt om, hvad der præcis skete langfredag. Foto: Martin Ravn

Omkring 100 mennesker deltog fredag i Grindsted Kirkes Tour de Langfredag. De fik en cykeltur på 27 kilometer og en dybdegående fortælling om, hvad der ifølge Bibelen skete langfredag.

Grindsted: Hvad var det nu helt præcis, som ifølge Bibelen skete langfredag? Det spørgsmål kan de omkring 100 mennesker, som deltog i Tour de Langfredag svare på - og samtidig kan de glæde sig over at have fået en solid mængde motion. Traditionen tro arrangerede Grindsted Kirke turen, hvor deltagerne over fire stationer blev præsenteret for historien om, hvad der skete langfredag. Første og sidste station var i Grindsted Kirke, og i mellemtiden blev der cyklet til kirkerne i Vesterhede og Stenderup, hvor de næste kapitler blev fortalt. - Hele idéen er, at vi over de fire stationer hører lidelsesberetningen og hører om, hvad der egentlig skete på langfredag, fortalte sognepræst Steen Søvndal, som stod bag arrangementet.

Ved en almindelig gudstjeneste kan vi godt lave meditationsdelen, men der bliver det alligevel kun til nogle uddrag. Her får vi det hele med. Steen Søvndal, sognepræst

Får mere med I modsætning til en traditionel gudstjeneste giver sådan en pilgrimstur også mulighed for at komme i dybden med fortællingen. - På denne måde får vi flere ting med. Ved en almindelig gudstjeneste kan vi godt lave meditationsdelen, men der bliver det alligevel kun til nogle uddrag. Her får vi det hele med, lød det fra Steen Søvndal, som også kunne så fordele udover de kirkelige. - Det handler også om at have et fællesskab. Vi er sammen om at cykle, og så får vi også noget motion, sagde han.