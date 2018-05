De vilde dyr har indtaget Lalandia: Den nye sandskulpturpark er blevet indviet

Lalandia har åbnet sin nye sandskulpturpark. Der er som noget unikt i Danmark halvtag over skulpturerne, så levetiden på skulpturerne er ikke bare nogle få uger, men formentlig et helt år.

Billund: Savannens vilde dyr. Normalt er det ikke noget, man forbinder med Billund, som trods lufthavnen ligger langt fra Afrika. Ikke desto mindre kan man fra i dag torsdag opleve de vilde dyr i byen - omend på en lidt anderledes måde. Torsdag formiddag indviede Lalandia således deres nyeste attraktion 'Lalandia Sand Gallery'. Her har en flok internationale kunstnere hen over foråret arbejdet på at udskære kæmpe skulpturer af blandt andet elefanter, gorillaer og løver i sand. - Vi har været spændte på i dag. Når vi har åbnet nye forlystelser før, har vi vidst på forhånd, hvordan de så ud. Nu har vi kastet os ud i kunst, hvor vi ikke på forhånd har vidst, hvordan slutresultatet ville blive, men vi er meget tilfredse, sagde Jan Harrit, direktør i Lalandia, ved åbningen.

Sandskulpturpark i Billund Sandskulpturparken ligger på det grønne område mellem Lalandia og Espresso House.Området er på størrelse med en fodboldbane.



Lalandia Sand Gallery vil være åben hver dag frem til cirka 1. november, hvorefter den vil være åben i weekender. Åbningstiderne varierer, men er oftest fra 9-18. Indgang ved Espresso House.



Der er en entre på 60 kroner for voksne og 40 kroner for børn.

Borgmester: Vigtig signal fra Lalandia Forinden havde Ib Kristensen (V), borgmester i Billund Kommune, stået for den officielle åbning ved at klippe den røde snor. - Lalandia Sand Gallery er endnu en attraktion til at supplere de fantastiske muligheder, der allerede er i Billund Kommune. Med åbningen sender Lalandia et signal om, at de fortsætter med at udvikle sig. Det er godt for både Billund og for landet som helhed i forhold til at tiltrække flere turister, sagde borgmesteren.