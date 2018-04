De seks faldne Grindsted-borgere mindes ved 4. maj-arrangement

Grindsted: Den 4. maj er det 73 år siden at Danmark blev befriet efter 2. verdenskrig.

Krigen kostede seks Grindsted-borgere livet, og de mindes ved et storstilet arrangement i Grindsted, hvor Besættelsessamlingen Grindsteds Venner, handelsstandsforeningen, Grindsted Apotek og Billund Kommunes Museer er gået sammen.

Det meste af arrangementet foregår på kirkegården og i Grindsted Kirke, men også på Torvet vil der ske noget, og der vil blive tændt fakler i Borgergade, Vestergade og Nørregade, og alle er velkomne til at deltage.

- Det er os, der sammen med sognepræst Egil Hvid-Olsen, har taget initiativet til arrangementet. Der bliver lagt blomster ved de fire gravsten på kirkegården, hvor de seks faldne soldater fra Grindsteds navne står på stenene. Så bliver der fanehonnør ved hjemmeværnet og FDF Orkestret spiller en fanfare. Så bliver der et minuts stilhed for at mindes de faldne, hvorefter vi går ind i kirken, hvor Egil Hvid-Olsen står for en kirkelig handling, fortæller Kurt Nørgaard, der er formand for Besættelsessamlingen Grindsteds Venner.

De seks faldne Grindsted-borgere, som bliver mindet ved lejligheden er: Kay Schjørring, Knud Børge Madsen, Eigil Krogh Pedersen, Arne Hansen, Palle Hansen og Søren Bojsen Madsen.