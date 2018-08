Hele ugen har frivillige været ved at stille op på Grindsted Stadion forud for Musik i Gryden på lørdag.

Grindsted: Det er næsten ikke til at arbejde i, men det er stadig bedre, end hvis det regnede.

Sådan lød det enstemmig fra de frivillige, som i torsdagsvarmen var ved at gøre Grindsted Stadion klar til årets store musikbegivenhed i Grindsted: Musik i Gryden på lørdag.

- Jeg kan huske for seks år siden. Da var der regnvejr og et ordentlig tordenskrald, da vi startede med at stille op. Så er det her nemmere - selv her i varmen, fortalte Niels Kristian "Niller" Jensen, som var ved at lægge gangstier ud mellem mad- og ølteltene.