Flemming Pedersen er direktør i IKA Billund, der her i august har startet to store talentprojekter i Billund Kommune. Foto: Andreas Bjerre

Grindsted: Et nyt talentmiljø for elitesport er begyndt at spire i Grindsted. I starten af august flyttede således syv unge håndboldspillere ind på Tyttebærvej i den tidligere Vestermarkskirke, hvor de skal bo og træne sammen under Idræts- og Kulturakademi Billund (IKA), mens de tager uddannelse på Campus Grindsted. De syv håndboldtalenter har indtil nu boet i IKA's tidligere afdeling i Kolding, men hele konceptet er flyttet til Grindsted, i forbindelse med at IKA har sat gang i træningen i 'Talent Billund' - et talentprojekt for børn og unge, der vil gøre noget ekstra ud af deres træning. - Det var slet ikke på tanke, at det allerede skulle ske nu. Men vi har fået over 100 tilmeldinger til vores talentprojekt, så det er blevet meget større, end vi var i Kolding. Derfor har vi trukket alle jyske ressourcer hertil, forklarer Flemming Pedersen, direktør i IKA Billund.

IKA Billund Idræts- og Kulturakademiet (IKA) gik i 2016 i tæt samarbejde med GGIF håndbold om talentudvikling samt supplerede Grindsteds førstehold med en række IKA-spillere fra IKA's afdeling i Kolding. Siden har leder Flemming Pedersen med støtte fra Billund Kommune og Ole Kirks Fond skabt et talentudviklingsprojekt for alle interesserede sportsudøvere. Det arbejde startede denne august med over 100 tilmeldte. På grund af størrelsen på det projekt har IKA flyttet sin afdeling fra Kolding til Grindsted under navnet IKA Billund. Der er tre fuldtidsansatte og 14 andre ansatte tilknyttet IKA Billund.

Foto: Foto: Andreas Bjerre I den gamle Vestermarkskirke på Tyttebærvej er IKA Billund flyttet ind med syv unge talenter. Foto: Andreas Bjerre

Krav til de unge IKA har siden maj arbejdet med at renovere bygningen, så der er indrettet soveværelser, køkkener og aktivitetsrum for de unge i underetagen, mens elevernes daglige træner Jacob Vinholt Pedersen bor oven på. Direktøren ser en stor fordel i, at de tilflyttede talenter bliver rollemodeller for de unge i byen. Spillerne kommer nemlig til at spille på GGIF Håndbolds dame og U18-herrehold. Ved at bo på IKA får talenterne hjælp til træningen og kosten, men til gengæld forlanger IKA, at de unge gør sig umage og koncentrerer sig om deres sport og udvikling. - Der er ingen skærme på værelserne, for så trækker de ikke bare automatisk derind. Klokken 21.30 sættes alle mobiltelefoner og ipads til opladning, og tv'et slukkes. Man sover bedst, hvis man ikke kigger på en skærm i den sidste time inden sengetid, så i stedet må de snakke sammen i den sidste time indtil klokken 22.30, hvor de skal i seng, forklarer Flemming Pedersen.

Klar til voksenlivet Kun én af de syv spillere er fra Billund Kommune, men direktøren mener, at tilbuddet også er attraktivt for talenter inden for kommunegrænsen. - Hvis man kører hjem efter træning, bliver man ikke påvirket på samme måde. Det kan være svært at holde fokus på at blive så god som muligt, siger Flemming Pedersen. Han mener samtidig, at tilbuddet er med til at danne de unge spillere, som selv får ansvaret for at klare morgenmad, madpakke, tøjvask og lignende. - Vi giver dem mere end bare træning. Vi gør dem klar til voksenlivet, siger Flemming Pedersen.