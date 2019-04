Nu stiger prisen med 100 kroner for en billet til Musik i Gryden.

Grindsted: Billetprisen til Musik i Gryden stiger fra tirsdag 23. april. Så mandag 22. april er sidste chance, hvis man gerne vil sikre sig enbillig billet til Musik i Gryden på Grindsted Stadion lørdag den 3. august. Det er der allerede 2500, der har gjort.

Lige som 2500 publikummer er klar, således er også seks topnavne klar til den 16. udgave af Musik i Gryden.

Fra tirsdag 23. april stiger prisen for en billet med 100 kroner fra 475 kroner plus gebyr til 575 kroner plus gebyr.

- Vi har nøjagtig som de seneste år valgt, at vi gerne vil belønne de trofaste koncertgæster, der er hurtige til at købe deres billet. Derfor har vi valgt at sælge 2500 billetter til 475 kroner, inden vi nu hæver prisen med 100 kroner, siger Kurt Holm fra koncertudvalget til Musik i Gryden i en pressemeddelelse.

De seks bands, der indtager Gryden på Grindsted Stadion lørdag den 3. august er Dizzy Mizz Lizzy, The Minds of 99, Jacob Dinesen, Sko/Torp, Hugo Helmig og Poul Krebs.