De falder ved siden af sundhedssystemet: Jette og Tonny har haft hver deres kampe

Ægteparret Jette og Tonny Vejgaard har haft hver deres at kæmpe med. Jette har en diagnose, som hverken læger eller kommune kender, mens Tonny har haft tre blodpropper og er blevet fejlopereret for en arbejdsskade. De oplever at blive mødt med træk på skulderen og hovedrysten.

Grindsted: - Jette, så gå dog ordentligt! Ordene gjalder ned ad gangen på Vestre Skole i Grindsted. Det er mange år siden, men de sidder stadig dybt i 41-årige Jette Vejgaard. Fødderne går mærkeligt, skævt og humpende, henover det gulbrune glatte flisegulv på gangen. Jette glemmer det aldrig. Hverken ordene eller fliserne. Hun kunne ikke lave sin gang om. Hverken dengang i skoletiden eller nu. Hos lægen fik Jettes forældre at vide at "ikke alle køer er ens", og i gymnastiktimerne fik hun at vide, at hun var doven, for hun kunne godt løbe lidt - men på ydersiden af foden. - Jeg valgte bevidst at være den sidste til 100 meterløb, for jeg vidste, at jeg ikke kunne, fortæller Jette Vejgaard, der gik til gymnastik som barn, men træningen hjalp ikke. Ergo måtte Jette være doven. Det var i hvert fald omverdenens dom. I 2003 blev hun opereret og fik forlænget begge sine akillessener, men efter tre måneder i gibs lignede fødderne sig selv, og lægen rystede på hovedet og sagde, at han ikke kendte nogle, der kunne hjælpe hende, og det har været gennemgående i Jettes liv: en trækken på skulderen, hovedrysten, meningsstemplinger, men faktisk lider hun af en sjælden sygdom, CMT. Kun 1000 personer i Danmark har diagnosen, og det tog mange år, før Jette Vejgaard ramte den rigtige dør og fik at vide, hvad der egentlig var galt med hende.

Stress og dødsangst Også Jettes mand, Tonny Vejgaard, kender til træk på skulderen og hovedrysten. Også han har et svært forløb bag sig - men med knap så sjælden en sygdom. Han fik tre blodpropper i hjertet 2. pinsedag 2015. 92 procent var lukket til, og Tonny var tæt på at dø. Efterfølgende havde han det ikke godt og bad om hjælp hos lægen, men der blev trukket på skulderen. - Jeg har sovet på sofaen siden, for jeg kan ikke lægge mig ind i min seng, hvor det skete, forklarer Tonny, der dog blev spottet af sine børns sundhedsplejerske. - Den ene dag kunne jeg godt fyre noget sjovt af. Den næste sad jeg og kiggede ind i muren. Hun bad mig om at tage en stress-test på sin computer. Den viste, at jeg var på selvmordets rand, og så kom jeg til udredning, fortæller Tonny. Han fik konstateret stress og dødsangst på psykiatrisk afdeling i Esbjerg og kom til en psykolog i Brørup, men da vedkommende gik på pension, stoppede det. Tonny magtede ikke at begynde forfra med en ny psykolog. Dertil kæmper han med en gammel arbejdsskade i sin ene arm, der indtil nu har budt på ikke mindre end 13 operationer.

Udsigt til kørestol Så familien, der har fem børn, venter - på en forsikringssag, på bedring og opklaring. Tonny er på kommunalt ressourceforløb, mens Jette har været i et vikarjob, indtil hun måtte gå på barsel med nummer 5, der nu er otte måneder. På sigt har hun udsigt til at skulle side i kørestol. - Jeg har det bedst, når jeg har en indkøbsvogn eller en barnevogn foran mig til at støtte mig opad, forklarer Jette, der kom i kontakt med en ortopædkirurg, efter hun oplevede et smæld i knæet, da hun arbejdede i produktionen på Lego. Hun var 26 år, og endelig var der én, der så anderledes på hende. Fødderne blev opereret igen, men er ikke siden blevet undersøgt. - Jeg følger med i udviklingen i USA, hvor man arbejder med noget medicin, der kan stoppe udviklingen, men det har lange udsigter, forklarer Jette.

Det røde vand i åen Hun kan ikke lade værre med at tænke på, om det kan have påvirket hendes sygdom, at hun voksede op tæt ved Grindsted Å. - Jeg ved det ikke. Det er kun mine egne tanker, og jeg har ikke talt med nogle om det eller fået det undersøgt, siger Jette, der husker, at vandet i åen indimellem var rødt - familiens have gik nemlig ned til åen: - Min sygdom er arvelig eller kan skyldes en kemisk eksponering. Min kusines søn har også en variation af CMT, men ikke den samme som mig, fortæller Jette, der ikke vil gå videre med mistanken. Det handler nemlig om livet lige her og nu - om hendes mand og deres fem børn. Tiden må vise, hvad der skal ske efter barslen, men sygdommen gør, at hun ikke kan klare hårdt fysisk arbejde. - Ikke hvis jeg også skal være der for familien. Det er rigtig nok, at vi har fået mange børn. Vi har ikke passet godt nok på - de er kommet lige i rap, men vi tror ikke på abort. Vi elsker vores børn, siger Jette. Ingen af dem viser tegn på Jettes sygdom, men de skal undersøges med tiden.