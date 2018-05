De blå uniformer er tilbage i Grindsted

Har du akut brug for politiet, skal du stadig ringe 114.Hver torsdag vil der fremover være borgerbetjening hos politiet på rådhuset fra klokken 14-17. Man skal møde op i receptionen på rådhuset som sædvanlig, og derfra vil man blive ledt videre. Ved borgerbetjeningen kan man både anmelde kriminalitet eller bare give politiet et tip omkring sager, man har mistanke til.

Langt til Vejle

Tidligere har patruljerne været sendt ud fra Billund og Vejle, men med den "fremskudte styrke" i Grindsted, som chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen kalder det, vil man i tættere dialog med borgerne.

- Folk kan komme ind og anmelde, som de plejer. Men de kan også bare komme og få en snak og give et tip om, at der foregår noget et eller andet sted, fortæller Klaus Munk Nielsen.

Han understreger, at kriminaliteten ikke er steget i Grindsted, men at byen er udvalgt til at få en patrulje på grund af den geografiske afstand til Vejle.

- Der er en efterspørgsel efter os, og det handler selvfølgelig også om geografi. Nu vil vi være mere tilgængelig i byen, tilføjer chefpolitiinspektøren.

At politiet nu rykker til Grindsted, handler om, at man er ved at være færdig med at levere mandskab til grænsen og København efter terrorangrebet.