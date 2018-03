Datter til genfundne Gerda Pedersen: - Mor aner ikke, hun har været ude hele natten

Politiet havde både en helikopter i luften og hunde på jorden hele aftenen og natten for at lede efter den forsvundne Gerda Pedersen. Fotoet her er dog fra en anden eftersøgning. Arkivfoto.

78-årige Gerda Pedersen blev onsdag morgen fundet efter at have været forsvundet hele natten. Hendes demens gør dog, at hun ikke aner, at hun har været væk og derfor heller ikke aner, hvad hun har fået natten til at gå med.

Billund: Det har været et hektisk døgn for Dorthe Pedersen, siden det gik op for hende, at hendes mor, 78-årige Gerda Pedersen, var forsvundet. Gerda Pedersen, som er dement, forsvandt tirsdag eftermiddag klokken 13, da hun forlod Daghjemmet ved Billund Plejecenter, og først tidligt onsdag morgen blev hun fundet. I mellemtiden havde hun bevæget sig mange kilometer hjemmefra til Randbøldal. Mange frivillige deltog i eftersøgningen af den demente kvinde. Præcis for mange ved Dorthe Pedersen dog ikke. - Det har været mange. Jeg brugte selv fem timer på at lede, og overalt mødte jeg mennesker, som var ude for at give en hånd med. Vi var både i Grindsted og andre steder, og alle steder var folk meget opmærksomme på det, fortæller hun.

Hun kan overhovedet ikke huske noget. Hun aner heller ikke, at hun har været ude og gå hele natten. Dorthe Pedersen, datter.

Travet til Randbøldal Gerda Pedersen forlod klokken 13 Daghjemmet for at gå til sin privatadresse. Hun nåede dog ikke hjem, men bevægede sig i stedet mange kilometer, inden hun blev fundet i Randbøldal. - Hun er selv gået hele vejen. Hun er i forholdsvis god form og går rask til, når hun først går, siger Dorthe Pedersen og tilføjer, at hendes mor overhovedet ikke aner, at hun har været væk, og at det halve Billund har været ude for at lede efter hende. - Hun kan overhovedet ikke huske noget. Hun aner heller ikke, at hun har været ude og gå hele natten, siger hun.