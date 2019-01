Flemming Jørgensen fra OK Snab, Vejle, er Competition Director WOC 2020 under WMOC2018. Privatfoto: Karl Kristian Terkelsen

Ved DM i Grindsted vil omkring 1300 orienteringsløbere kridte skoene i Grindsted i maj. Og deltagerne spænder fra lynhurtig verdenselite til 10-årige drenge og piger og seje veteraner på plus 90 år.

Grindsted: Om mindre end fire måneder, nærmere bestemt i weekenden 25. og 26. maj, vil Grindsted danne ramme om de danske mesterskaber i by-orienteringsløb: DM Sprint 2019 og DM Mixsprint-stafet. Stævneplads eller arena ligger begge dage centralt placeret i byen, så der bliver rig lejlighed til at følge konkurrencerne. Danske mesterskaber i orienteringsløb er specielle ved, at det ikke kun er de allerbedste danske eliteløbere, der mødes og dyster. Det er også mesterskaber for de yngste piger og drenge fra 10 år og op til de ældste dame og herreløbere, der har rundet de 90 år. Denne DM weekend bliver imidlertid noget helt specielt.

Magnus Dewett fra OK Snab, Vejle, er en af de danske landsholdsløbere. Her under WOC 2018 i Riga. Privatfoto: Karl Kristian Terkelsen

Mange af verdens bedste kommer Da Danmark er vært for verdensmesterskaberne i by-orienteringsløb i 2020, skal VM arrangørerne tilbyde de lande, der vil deltage nogle muligheder for at lære Danmark at kende før VM løber af stablen i Trekantområdet i tiden 6.-11. juli 2020. En stor del af de bedste udenlandske orienteringsløbere vil derfor stille op. Det betyder, at de bedste danske eliteløbere, som i øvrigt tilhører verdenseliten, vil få rigtig god træning før VM.

Borgmester glæder sig - I Billund Kommune og i Grindsted glæder vi os meget til at være vært for DM-weekenden her året før VM kommer til Danmark. Vores handelsstandsforening er altid gode medværter og klar til være med til at skabe en festlig ramme om store begivenheder, så vi er sikre på deltagere og tilskuere får en forrygende weekend i Grindsted, siger borgmester Ib Kristensen i en pressemeddelelse. Til lørdagens individuelle mesterskaber forventes omkring 700 løbere, heriblandt en del udenlandske eliteløbere. Til søndagens mixstafet ventes ca. 500 løbere. Ansvarlige for lørdagens "DM Sprint 2019" er orienteringsklubben OK Gorm, Jelling, mens det er WOC2020 der står for afviklingen af søndagens "DM Mixsprint-stafet 2019".