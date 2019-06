- Det vidner om, at det er noget, som kommunen tænker ind i dagligdagen. Det kan man også mærke, for når man kommer på rådhuset, er der aldrig ret langt op på borgmesterkontoret, sagde Michael Mathiesen, der er formand for Dansk Byggeri i Sydjylland, i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Tirsdag morgen var Billunds borgere inviteret til kaffe, rundstykker og kage på Butikstorvet, hvor kommunen - personificeret ved borgmester Ib Kristensen (V) - fik overrakt det synlige bevis på, at man nu for tredje gang er dansk mester i erhvervsvenlighed.

Formand for Dansk Byggeri i Sydjylland, Michael Mathiesen, havde fået hjælp fra en gruppe børn til at fejre Billund som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Foto: Martin Ravn

Fokus på byggesagsbehandlinger

Et af de områder, hvor Billund Kommune i undersøgelsen fik kritik, var, at der går for lang tid, inden borgere eller virksomheder får svar på en ansøgning om byggetilladelse.

- I skal bare fortsætte det gode arbejde, for det ville jo være rart, hvis tiderne for byggesagsbehandlinger kan begynde at falde i stedet for at stige. Jeg kan godt se, at der foregår meget byggeri her i Billund, men det vil være rart, hvis man kan få en byggetilladelse inden for rimelig tid, sagde Michael Mathiesen.

Netop dette område er der dog stor fokus på, lyder svaret fra Billund Kommune.

- Det er noget, vi er begyndt at arbejde på, for det er et område, vi skal være bedre til, erkendte borgmesteren.