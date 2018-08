Dann, René, Lars og Jimmi løber for deres forældre til Stafet For Livet

Der er langt mere end bare motion på spil til Stafet for Livet for fire brødre med rødder i Hejnsvig, som kender til kræft fra både deres far og mor.

Hejnsvig: En fællesnævner for rigtig mange af deltagerne ved årets Stafet for Livet er, at de har eller har haft kræft tæt inde på livet, og for brødrene Danny, René, Lars og Jimmi Eriksen gælder det både fortid og nutid. Deres mor er således helbredt fra tarmkræft efter operation og kemo, mens faren for to år siden fik konstateret uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen, og da de fleste af brødrene i forvejen er habile løbere, gav det rigtig god mening at deltage for første gang i år. - Da jeg en dag var med min far på hospitalet i Odense for at høre om hans kemobehandling, hang der en seddel om Stafet for Livet, og det fik mig til at overveje, om vi kunne stable et hold på benene, siger Jimmi Eriksen. Den var hans brødre helt med på, og de valgte Billund-udgaven, blandt andet fordi forældrene stadig bor i deres nu voksne børns barndomshjem i Hejnsvig og dermed er lettere at få med til at gå som fightere.

Jeg ser meget frem til at deltage, og jeg har det godt med, at dygtige kræftforskere får de bedst mulige rammer stillet til deres rådighed. Jimmi Eriksen, kaptajn på Team Eriksen & Co. til Stafet for Livet

Ekstra motivation Ifølge Jimmi Eriksen har deres far det efter omstændighederne ok og tager hver dag positivt, selvom kemoen, som holder sygdommen nogenlunde i skat, i stigende grad tærer på hans overskud. Det er ikke mindst med farens situation i tankerne, at brødrene i weekenden snører løbeskoene i Filskov. - Vi har tidligere stillet op i løb sammen, men det giver bestemt ekstra motivation at vide, at vi løber for mere end vores egen fornøjelses skyld, siger Jimmi Eriksen, som med sine 27 år er den yngste af brødrene. Oprindelig satte brødrene et mål om at indsamle 5.000 kroner til kræftforskningen, men allerede på nuværende tidspunkt er de takket være private og virksomheder oppe omkring 12.000 kroner, og det beløb kommer kun til at blive højere. En del af sponsorerne vælger således at donere et beløb pr. tilbagelagt kilometer, og lige nu er der godt 30 kroner i vente pr. kilometer. - Det betyder nok, at selvom vi bliver trætte, kan vi godt lige tage en halv kilometer ekstra, siger han.