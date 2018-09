Nysgerrige er velkomne

Der vi hele weekenden fra den 28. til den 30. september være masser af aktivitet i området bag Lalandia, når der er DM for politihunde.



De 48 hunde, som er med i konkurrencen, er inddelt i tre kategorier: Patruljeklassen, kriminalklassen og vinderklassen. De har alle kvalificeret sig via stævner i de lokale foreninger.



Alle nysgerrige er velkomne til at lægge vejen forbi området i løbet af weekenden for at overvære konkurrencerne.