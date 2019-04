Danmark Spiste Sammen i Billund

Billund: Ældresagen og Danske Seniorer i Billund inviterede endnu engang til fællesspisning. Onsdag den 24. april var der rift om pladserne, og der var dækket op til 140 spisende gæster i Teatersalen i Billund Centret.

Den nyvalgte formand for Ældre Sagens lokalafdeling i Billund, Frede Nørskov, bød velkommen.

Karina Holgersen havde taget musikkufferten med og leverede den musikalske underholdning og lagde tonen an til fællessang, der understregede det sociale fællesskab og den gode stemning, der opstår omkring et måltid.

Over 80 organisationer i hele Danmark arbejder sammen med Folkebevægelsen mod Ensomhed. Det betyder, at det er en landsdækkende begivenhed at invitere til "Danmark Spiser Sammen" - at få os til at se - række ud og gå sammen om et måltid. Diverse fonde bidrager økonomisk til, at arrangementerne kan gennemføres.