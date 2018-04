"Danmark Spiser Sammen" i Vestermarkskirken

- For mange kan det være svært eller et tabu at gå alene til en fællesspisning og møde nye mennesker. Det er både nemmere at komme ud ad døren og træde ind i et nyt fællesskab, når man følges ad. Derfor sætter vi i år fokus på følgeskab ved at opfordre alle til at invitere en med til en af de mange fællesspisninger, der er over hele landet, siger Marie Asserhøj, projektleder hos Folkebevægelsen mod Ensomhed, der står bag "Danmark Spiser Sammen", i en pressemeddelelse.

Prisen for hele arrangementet er 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn. I år har man indført en familiepris på 150 kroner, uanset hvor mange der er i familien. Tilmelding senest lørdag den 21. april til koordinator Gitte Johansen på tlf. 28 96 11 40 - gerne med sms eller på www.vestermarkskirken.dk

- Vestermarkskirken har ofte arrangementer med spisning, idet vi oplever, at det sociale omkring et måltid eller en kop kaffe er med til at nye relationer opstår og danner grobund for mange gode samtaler. Hver onsdag er der formiddagscafé, og en gang om måneden serveres middag efter gudstjenesten. Den sidste mandag i måneden har vi "Mandagsspisning", hvor 80 - 170 mennesker mødes over et måltid mad og hygger sig sammen, fortæller Gitte Johansen.