Daisy Nykjær-Andersen (RV) er fra 1. september medlem af kommunalbestyrelsen i Billund Kommune i stedet for Ulrich Kristensen, som ønsker at udtræde. Hun ser frem til udfordringerne.

Billund Kommune: Daisy Nykjær-Andersen har nu i et par måneder været klar over, at hun med virkning fra 1. september skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Det var nemlig allerede i juni, at hun blev spurgt, om hun som førstesuppleant ønskede at træde ind i byrådet, da Ulrich Kristensen havde planer om at træde ud.

- Jeg fik lov til at tænke over det, men jeg havde egentlig ikke brug for betænkningstid. Jeg stillede jo ikke op for sjov, så jeg synes, det er fedt, at der er en mulighed for at komme ind, fortæller Daisy Nykjær-Andersen.

Med et farvel til valgets tredjestørste stemmesluger kommer de to radikale byrådsmedlemmer på hårdt arbejde. Både i forhold til at vinde gehør i offentligheden, men også fordi både Daisy Nykjær-Andersen og partiets andet byrådsmedlem, Mads Søbye Helbo, bor i Grindsted. Sidstnævnte er dog født og opvokset i Billund.