Dagplejere afliver fordomme om jobbet: - Det handler om nærhed, omsorg og ro

I Billund by har der over længere tid manglet 1-2 dagplejere. Redaktionen mødtes med et par dagplejere i byen for at aflive myter om jobbet, for nok skal der godkendelser og diverse andre ting til, men jobbets goder opvejer det mindre sjove, mener de.

Billund Kommune: Billund by mangler dagplejere - og har efterhånden gjort det i over et år. Byen har behov for to-tre dagplejere, og indtil videre er der etableret en stordagpleje i Billund Centret for at imødekomme behovet.

To dagplejere i byen, Ida Fleng Poulsen, 37, og Ditte Buhl Ravn, 47, synes, det er ærgerligt. De er nemlig rigtigt glade for deres arbejde som dagplejere.

Ida Fleng Poulsen har kun været i jobbet i et år, og hun fortryder ikke et sekund sin beslutning om en anden hverdag med fire små børn i sit hjem dagligt. Ej heller Ditte Buhl Ravn kunne forestille sig et andet job. Hun har været dagplejer i ti år.

De to mødes jævnligt både med hinanden og med de øvrige dagplejere i området, så de finder ikke jobbet ensomt. Det er ellers ét af de temaer, der ofte er oppe, når de snakker med andre om deres arbejde.

- Jeg tænker, at det er meget op til den enkelte, og man kan gøre meget selv, for der er et fagligt netværk og gode kollegaer. Vi mødes i hallen en gang om ugen, og der er seks heldagslegestuer om året, fortæller Ditte Ravn Buhl, der også mener, at det er vigtigt at kunne være i sit eget selskab, og at man trives ved at være hjemme.

- Det gode ved det er, at man selv kan bestemme sin hverdag, og midt på dagen er der et par timer, når de små sover middagssøvn, hvor man kan få gjort forskellige ting, fortæller Ditte Buhl Ravn.