Dagplejebørn sang om Tulle og Skralle

Billund: Billund Kommunes dagplejebørn og dagplejere fra de tre team i Grindsted Vest mødtes fredag 24. maj til koncert i Musikcentralen.

I en pressemeddelelse fra dagplejerne lyder det, at der var besøg af Ditte Aarup Johnsen, som sang alle de skønne og velkendte sange om katten Tulle og papegøjen Skralle, som flyver en tur ud i verden, hvor de møder sjove dyr og finder fantasifulde legesteder. - Det var tydeligt, at dagplejebørnene kendte alle sangene, for der blev sunget, klappet og danset af både små og store i den lille times tid, som koncerten varede. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg er klar til at gøre det igen, lød det glad fra en tilfreds dagplejer og arrangør Annitta Jørgensen fra Team Vest 1.

Dagplejerne betalte selv for koncerten blandt andet med penge, de havde vundet i forbindelse med en forældreundersøgelse i dagplejen sidste år.

Tulle og Skralle kan blandt andet findes i App Store, fremgår det af pressemeddelelsen.