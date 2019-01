"Dårligt" vand kan ikke alene forklare unges tandproblemer

Billund Kommune: Gennem flere år har man her i mediet kunnet læse med jævne mellemrum, at det ikke stod for godt til med tandsundheden blandt børn og unge i Billund Kommune. For nylig fastslog en analyse præcist hvor galt, da den viste, at de 15-årige har landets dårligste tandsundhed.

- De 15-årige har fået alle deres voksentænder, og derfor er de 15-årige så vigtige. På det tidspunkt skulle de gerne være helt cariesfri (ingen huller, red.), siger Margit Lassen, leder af den kommunale tandpleje i Billund Kommune.

Hver gang har man også kunnet læse, at et af problemerne er det lave såkaldte "fluoridindhold" i vandet. Fluorid er et stof, som findes naturligt i vand i små mængder. Det er det samme stof, som tilsættes tandpasta, da det modvirker huller i tænderne.

Området ved Billund Kommune har et af landets laveste niveauer af fluoridindhold i vandet, men det kan ikke alene forklare, hvorfor de unge i kommunen har så dårlig tandsundhed, viser analysen.

Således er tandsundheden blandt unge i Herning, Ikast og Silkeborg kommuner i top 15 i landet, selvom der også i disse kommuner kan findes ligeså lave niveauer af fluorid i vandet som i Billund Kommune.

- De unge i de kommuner har simpelthen bedre tænder, selvom de heller ikke har meget fluorid i vandet, siger Margit Lassen.