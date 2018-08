DR1 optager Antikduellen i Grindsted: - Det er godt at få vist noget andet rundt i landet

Grindsted: Der bliver formentlig pænt fremmøde på Karensminde tirsdag, hvor den sidste del af høsten skal i hus på gammeldags manér, og der kommer også besøgende med noget mere højteknologiske redskaber ved hånden.

Fra klokken 14 begynder et tv-hold således at stille op til optagelser af DR1-programmet Antikduellen, som begynder selve optagelserne et par timer senere i gårdspladsen med Karensminde som baggrundstapet. Det fortæller museumsinspektør Marianne Sørensen.

- Vi fik en henvendelse fra DR før sommerferien, hvor vi blev spurgt, om de måtte komme og optage hos os, og det var de meget velkomne til. Det er kun dejligt at blive nævnt og glædeligt, at de kan se herligheden i Karensminde, ligesom vi kan, siger hun.

Det er i øvrigt begrænset, hvad Karensmindes stab selv har skulle foretage sig forud for tv-optagelserne.

- Ikke andet, end at de skal have mulighed for at trække i tørvejr, hvis regner, men det er der jo ikke noget, der tyder på, siger hun og uddyber:

- Men vi har jo den fine nyistandsatte lade, hvor vi for en sikkerheds skyld har målt op og sikret os, at de eventuelt har plads nok til deres udstyr.