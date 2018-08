Sdr. Omme: Det tætte samarbejde mellem Christoffer Frost-Jensen Johansen og træner Kai Thomsen nåede sit foreløbige højdepunkt i den forgangne weekend ved Senior DM på Odense Atletikstadion. Her sikrede den kun 21-årige Sdr. Omme-løber sig nemlig karrierens første seniormedalje med en andenplads på 800 meter - kun overgået af storfavoritten og EM-finalist Andreas Bube.

Christoffer havde 4. bedste tid forud for mesterskaberne i Odense og gik da også sikkert videre fra lørdagens indledende runder. I søndagens hektiske finale markerede han sig stærkt blandt de allerbedste og med et taktisk overblik lykkedes det at henvise en anden af forhåndsfavoritterne, William Devantier fra Sparta i København, til 3.-pladsen.

Sæsonens sidste store opgave bliver DM Ungdom i Aalborg 1. og 2. september, hvor Christoffer er forsvarende dansk mester på 800 meter for 20-22 årige. /EXP