DM-piger blev fejret med pitch om bakteriebomber og basser til alle

Grindsted: Måske ville man ikke have været i nærkontakt med sin mobil 24/7, hvis man havde vidst, at den er smækfuld af bakterier. Faktisk 18 gange så mange som på et offentligt herretoilet. Med det udgangspunkt sikrede fem piger fra Erhvervsgymnasiet Grindsted sig i sidste uge danmarksmesterskabet i entreprenørskab, og tirsdag var det tid til at fejre Signe Johansen, Michelle Elise Christensen, Kristina Horsager, Mia Svejgaard og Line Kirstine Nielsen hjemme i kantinen på EG -og hylde dem for deres idé om et cover, der fjerner bakterierne fra mobilen.

- Det er helt vildt, at det kan gå fra et skoleprojekt til at blive til virkelighed, sagde Mia Svejgaard, der sammen med de andre nu har travlt med at underskrive kontrakter og få sat gang i produktionen af Clean Cover - ved siden af, at der skal læses op til den afsluttende eksamen, passes job, kærester og ture i byen med vennerne.

- Lige nu går det mest ud over skolen. Desværre, indrømmede Signe Johansen.

De fem, som til juli skal forsvare deres idé ved EM i Serbien, går stadig og kniber sig i armen midt i travlheden.

- Klassen gav ikke særlig god respons på vores idé, så det hele er ret overraskende, fortalte Kristina Horsager, inden femkløveret indtog scenen og på fire minutter gav den samme salgstale, som i Industriens Hus sikrede dem danmarksmesterskabet.