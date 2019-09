DJS Cup vokser og breder sig til nabobyerne

GGIF Håndbold får hænderne fulde i weekenden, hvor klubben er vært for Den Jyske Sparekasse Cup. Her kommer omkring 1300 spillere mellem 11 og 15 år til Grindsted for at deltage i det stævne, der er større end nogensinde før.

Grindsted: Både i Grindsted og i flere af de omkringliggende landsbyer vil der i den kommende weekend bliver spillet en masse håndbold. Det sker, når Grindsted GIF Håndbold for ottende gang er vært for Den Jyske Sparekasse Cup, der denne gang har deltagelse af omkring 1300 fordelt på 113 hold fra 18 klubber, hvilket er deltagerrekord. - Vi er stolte over, at vi har formået at positionere os blandt alle de andre stævner. Vi har vist, at selvom vi er en lokal klub, som har større klubber som Skjern, Kolding og Esbjerg tæt på, har vi noget at byde ind med i forhold til rammer for kampe, forplejning og overnatning, fortæller Carsten Riemann, som sidder i udvalget, der arrangerer Den Jyske Sparekasse Cup.

Seks haller Det øgede antal deltagere betyder, at det er nødvendigt for arrangørerne at tage nye haller i brug. I forvejen bruges al pladsen i Magion og i Lynghallen, men det er ikke tilstrækkeligt. - Vi lægger beslag på seks haller i nærområdet, og på grund af det øgede deltagerantal har vi booket os ind i Sdr. Omme og Filskov. Selvom vi har fantastiske rammer i Magion og Lynghallen, så har døgnet desværre kun 24 timer, og for at vi kan nå at få afviklet alle 245 kampe inden for en nogenlunde overskuelig tidshorisont, er vi nødt til at hente busser, som kan fragte spillerne ud over bygrænsen. Heldigvis er klubberne i både Sdr. Omme og Filskov klar til at træde til med en hjælpende hånd for, at afviklingen kan ske uden de store problemer, siger Carsten Riemann.

97 frivillige For at få et stævne som Den Jyske Sparekasse Cup til at fungere, kræver det en lang række frivillige kræfter, der bruger weekenden på at give en hjælpende hånd. I alt 97 frivillige har givet tilsagn om at levere i alt 608 timers frivilligt arbejde for at få det hele til at løbe rundt. Første kamp bliver fløjtet i gang fredag eftermiddag, og så bliver der ellers spillet håndbold helt frem til søndag eftermiddag, hvor finalerne finder sted.