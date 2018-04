DF tog initiativet: Hvordan undgår vi flere sager a la Frihavnen

DF tog initiativet, men endte med at bakke om om borgmesterens ændringsforslag: Voksenudvalget skal nu sikre, at ingen andre plejehjem ender med at få så høje huslejestigninger som i Vorbasse

Dansk Folkepartis forslag var derfor, at der laves en redegørelse, som skal give svar på tre vigtige spørgmål:

Sagen er egentlig afsluttet i byrådssalen, men Dansk Folkeparti benyttede sig af den såkaldte "initiativret", som giver alle byrådsmedlemmer ret til at rejse en sag i byrådssalen.

Det ville Dansk Folkepartis medlemmer af Billund Byråd gerne have svar på i sagen om den store huslejestigning, som beboerne på plejecenter Frihavnen står overfor, en huslejestigning, som blandt andet skyldes, at huslejen i en årrække ikke er blevet reguleret.

Vorbasse: Hvem har ansvaret, hvordan undgår vi, at det sker igen, og kunne det ske andre steder i kommunen?

De nuværende beboere på plejecenter Frihavnen får en markant huslejestigning for at lappe det hul, der gennem en længere årrække er opstået i regnskabet..Det kunne være undgået, hvis huslejen gennem årene havde været tidssvarende.Sagen har siden efteråret bølget gennem det politiske system, men på bundlinjen står, at der skal rettes op på regnskabet.Den regning lander hos beboerne.

Spørgsmålene

1. Hvem, der har ansvaret for, at økonomien på Frihavnen i Vorbasse har fået lov til at udvikle sig ukontrolleret?

2. Hvilke initiativer er der taget for, at der ikke opstår en lignende situation på et senere tidspunkt?

3. Er der er andre af plejecentre i kommunen, der har problemer, der kan sidestilles med dem, der er konstateret på Frihavnen i Vorbasse?

Punkt to og tre var resten af byrådet helt med på, mens det første punkt fik borgmesteren til at stille det ændringsforslag, der endte med at blive vedtaget.

- En redegørelse koster en masse konsulentpenge, og vi ender med at få et uldent svar. I sidste ende er det mit og vores ansvar. Jeg er ikke tilhænger at, at vi skal udpege skyldige, sagde han.

Det var Socialdemokraterne heller ikke, og gruppeformand Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup kaldet det "fuldkommen uhørt" at pege på enkelte medarbejdere.

- Vi vil ikke være med til at hænge enkeltpersoner i forvaltningen ud, fastslog hun.