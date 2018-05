DF stemte imod indsnævring af Hans Jensensvej: - Vi kender ikke fremtidens trafikmønstre

Et flertal i byrådet har stemt for en indsnævring af Hans Jensensvej - blandt andet for at få plads til flere parkeringspladser i bymidten.

Billund: Det kom til afstemning, da byrådet i denne uge skulle tage stilling til, hvordan Hans Jensensvej i Billund skal se ud i fremtiden. Her besluttede et stort flertal at stemme for en indsnævring af både køre- og cykelbanen.

De ekstra meter skal bruges til at udvide fortovet fra 1,5 meter til 2,2 meter for at tage mere hensyn til de bløde trafikanter, som der forventes endnu flere af i midtbyen i de kommende år. Desuden frigør løsningen plads til flere parkeringspladser langs Butikstorvet.

Dansk Folkepartis tre medlemmer stemte imod forslaget. De mener, at det er for tidligt at lægge sig fast på en løsning i midtbyen.

- Vi kender ikke fremtidens trafikmønstre i Billund. Jeg havde derfor gerne set, at vi havde udskudt denne beslutning, sådan at vi kan vente og se, hvad Lego House, der ikke engang har været åbent i et år endnu, generere af trafik. Der bliver kun mere trafik i Billund og ved at indsnævre vejen, flytter vi bare trafikken til andre veje, og kan de holde til det?, sagde gruppeformand Per Nyhus.

Han fik i byrådssalen opbakning fra partimedlem Mogens Jørgensen.

- Parkeringspladserne har været der før. De blev fjernet. Nu laver man dem igen, i stedet for at vente og se, hvordan trafikken udvikler sig - tilsyneladende fordi vi har for mange penge, sagde han.