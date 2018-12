DF om Billund-banen: Lad os tage den billigste linjeføring

Billundbanen

En jernbaneforbindelse fra Vejle til Billund er en del af Togfonden - et forlig, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.



Oprindeligt skulle banen stå klar i 2019, men det er flere gange blevet udskudt.



Forligspartierne har prioriteret alle de projekter, som Togfonden indeholder, i en fase 1 og en fase 2, og Billundbanen er endt i fase 2. De projekter skal man først forhandle om finansiering til i 2019.



BaneDanmark vurderer, at anlægsarbejdet indklusiv diverse test og godkendelser kan gennemføres på cirka tre et halvt år. Forud for dette går dog cirka to års forundersøgelser, projektering og udbud.