Grindsted: Det var tæt på at gå helt galt, da en 73-årig mand fra Grindsted sent mandag eftermiddag blev kørt ned i krydset, hvor Vestergade møder Glentevej i Grindsted.

Ifølge Sydøstjyllands Politi kom den 73-årige mand cyklende ad Vestergade mod færdselsretningen. Derfor havde en 41-årig mand, der kom kørende i bil ad Glentevej for at dreje til højre ad Vestergade, ikke set ham, og de to stødte derfor sammen.

Den 73-årige cyklist var i en kort periode fastklemt under bilen, men det lykkedes at få ham fri og bragt til sygehuset.

- Han bliver fragtet til Odense Universitetshospital med brækkede ribben og en punkteret lunge, men klokken 21 i aftes får vi en melding fra sygehuset om, at hans tilstand ikke er kritisk, siger politikommissær Mads Højen fra Sydøstjyllands Politi.

Begge de implicerede parter kommer fra lokalområdet.