Cykelsti til fiskesøen bliver asfalteret

Billund Kommune har afsat fire millioner kroner om året til cykelstier. Politikerne har besluttet, at pengene i 2020 skal bruges på en cykelsti ved Hejnsvig. Det er en sti, som skal etableres på jernbanetracéet fra Boldingvej til jernbanetracéets afslutning syd for Katrinebjergvej. Herefter skal cykelstien føres langs med Bredgade til Hejnsvig.

Hejnsvig/Filskov: En kommende sti mellem rundkørslen for enden af Amtsvejen og Filskov Fiskesø skal ikke være en stenmelssti, men derimod en asfaltsti. Det mener politikerne i teknik- og miljøudvalget, som dermed har besluttet sig for at hive nogle flere sedler op af lommen, så en kommende sti kan komme til at se ud præcis, som man ønsker den.

Sti bliver af asfalt

- Vi vil gerne have lavet den vej i asfalt i stedet for som stenmelssti. En stenmelssti kan være godt nok, men vi ved også, at den kan blive sværere at holde på sigt. Der kommer ukrudt i kanterne, og vi ved, at dem, der cykler med de meget smalle hjul, alligevel cykler på vejen, når der er en stenmelssti, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

At stien har et rekreativt formål betyder ikke, at den ikke kan være asfalteret, mener han.

- Det bliver kaldt en natursti, men i min verden kan sådan en også godt være lavet af asfalt, siger Per Nyhus.

At asfaltere stien koster en lille pose penge mere end at lave en stenmelssti, men det er håndører, siger udvalgsformanden.