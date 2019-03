Computertyv med tatoveringer fanget efter signalement

Grindsted: Et godt signalement af den tatoverede mand, som i mandags blev set i forbindelse med et indbrud på Vorbasse Skole, har nu ført til, at han er anholdt. Nogen så ham ved skolen, signalementet blev bragt i avisen, og på den baggrund fik politiet tip om, hvem det drejede sig om.

Torsdag blev den 38-årige anholdt på sin bopæl i Vorbasse. Det samme gælder hans formodede medgerningsmand, en 30-årig, der også bor i Vorbasse. Efterforskningen er stadig i gang, men vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Patruljecenter Midt oplyser, at begge også forbindes med et tyveri af bærbare computere i Vorbasse Fritidscenter samt to andre forhold.