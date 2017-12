Computerspillere og badmintonspillere hjælper hinanden: Det er ren win-win

Det nye E-sportshold i Magion er blevet oprettet som en afdeling i Grindsted Badmintonklub, og det betyder, at de to idrætsgrene kan hjælpe hinanden.

- De magtede ikke at skulle have egen formand, kasserer og vedtægter, så derfor ville de gerne være med inde under os, og da Torben Hyldgaard (lederen af holdet, red. ) kendte til os, og vi kendte til ham, fordi han tidligere har været en del af badmintonklubben, var det meget nærliggende, fortæller Erik Thøgersen.

Folkeoplysende foreninger kan få tilskud til lokaleleje af Billund Kommune.Tilskuddet gradueres dog af antallet af unge i foreningen: Jo flere unge, desto større tilskud. Foreninger, som har maks. har 50 procent medlemmer over 25 år, får det største tilskud på 85 procent af lokaleudgifterne. Foreninger, som som har 51-74 procent medlemmer over 25 år, får 65 procent i tilskud. Foreninger, som har 75+ procent medlemmer over 25 år, får 50 procent i tilskud.

Mange nye unge

Mens E-sportsholdet slipper for det administrative bøvl ved at være en selvstændig forening, får Grindsted Badmintonklub en løsning på et andet problem. Grindsted Badmintonklub har nemlig mange voksne spillere. Man har derfor ikke villet tage flere voksne spillere ind, da flertallet af medlemmerne så ville være over 25 år, og det ville give foreningen mindre lokaletilskud af kommunen. Dermed ville klubben ikke kunne hænge sammen økonomisk. Nu har man dog fået cirka 60 nye unge medlemmer.

- Det er den største grund til, at vi er gået med i samarbejdet. Det gør, at balancen tipper så meget over på den rigtige side, at vi kan åbne op for nogle af de tiltag, vi har ønsker om, siger Erik Thøgersen.

- Jeg kan sige til vores motionsudvalg, at de kan gå i gang med tiltag, og jeg har for eksempel et ønske om, at vi kan få forældre til at spille badminton med deres børn, tilføjer formanden.