Combigas dropper stort biogasanlæg ved Grindsted

Investorerne har trukket sig fra det store biogasprojekt ved Grindsted. Combigas dropper derfor projektet. Modstandere jubler og fortsætter kampen mod biogas.

Grindsted: Det meget omdiskuterede og meget store biogasanlæg ved siden af Billund Vand bliver ikke til noget. Combigas, som er selskabet bag, har netop meddelt, at man alligevel ikke kommer til at bygge det planlagte Billund Biogas. - Energiforliget i februar har ændret de økonomiske forhold omkring biogas, og på den baggrund har vores investorer trukket sig. Det betyder ikke, at vi synes, det var et dårligt projekt, der kunne skabes ved siden af Billund Vand, men vi er nødt til at gentænke projektet, siger formand Kent Skaaning. Han forventer, at Combigas i løbet af et års tid vil komme tilbage med en ansøgning til at bygge et mindre biogasanlæg. - Det bliver som et gennemsnitligt landbrugsanlæg, siger han.

Kampen om biogassen Firmaet Combigas ønskede at opføre et stort biogasanlæg, Billund Biogas, ved siden af Billund Energi & Vand på Grindsted Landevej. Det fortalte Billund Biogas i en pressemeddelelse, der blev sendt ud sammen med Billund Vand & Energi - to dage FØR sagen er blevet behandlet politisk i teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget. Det skyldes, ifølge borgmester Ib Kristensen, at kommunen nogle dage forinden havde haft et møde, hvor Combigas fremlagde deres planer og ønsker. Det var i begyndelsen af januar. 3. februar etableres protestgruppen "Nej tak til biogasanlæg med lugtgener i Grindsted".8. februar ændres energiforliget, og Folketinget slår bremserne i for tilskud efter de daværende regler. Politikerne godkender 5. marts, at der udarbejdes landzonetilladelse og VVM-redegørelse for Billund Biogas. 3. maj meddeler Combigas, at man dropper projektet i Grindsted.



Sidst i januar i år trak politikerne i byrådene i Kolding og Esbjerg støtten til to tilsvarende biogasprojekter. Planerne blev opgivet på grund af naboprotester. Combigas angiver alene energiforliget som grund.

Foto: Foto: Christer Holte Kent Skaaning, formand for Combigas, skal nu gentænke projekt Billund Biogas - i meget mindre skala. Arkivfoto

Respekt for modstanden Biogasanlægget er fra starten blevet modtaget med stor skepsis fra naboer. Det er dog ikke derfor, Combigas trækker sig. - Vi har respekt for den modstand, der har været, men der har også været mange argumenter i forskellige retninger, så vi er klar over, at vi har en stor opgave med at fortælle om det her på den rigtige måde, siger Kent Skaaning, som personligt aldrig har været i tvivl om, at biogas er vejen frem. - Jeg har dedikeret 20 år af mit liv til det her, for jeg mener, det er det mest bæredygtige, siger han.

Foto: John Randeris Naboer i vestbyen i Grindsted var oprørte ved udsigten til det kæmpe biogasanlæg og har siden samlet omkring 1100 underskrifter mod det. I dag er Birthe Dalgaard Hansen, til højre glad. Men kampen fortsætter, lover hun. Arkivfoto: John Randeris

Modstandere jubler Hos biogasmodstander Birthe Dalgaard Hansen bliver nyheden, om at hun ikke får et kæmpemæssigt biogasanlæg som nabo, modtaget med jubel. - Yes! Det er da en fantastisk nyhed, siger hun. Udsigten til måske at få et mindre biogasanlæg på samme adresse er hun dog ikke begejstret for. - Har man først et lille anlæg, så er det meget nemmere at få et større siden hen. Det er en måde at liste det ind ad bagvejen, så kampen er ikke slut. Vi fortsætter. Vi har samlet 1100 underskrifter, og de skal få kamp til stregen, lover hun. Borgmester Ib Kristensen (V) ønsker ikke at kommentere, at biogasanlægget ved Grindsted alligevel ikke bliver til noget. - Vi har jo aldrig fået en ansøgning, og derfor har vi heller ikke kunnet forholde os til det politisk, siger han. Han ønsker heller ikke at kommentere på den modstand, der har været mod anlægget i byen.