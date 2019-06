Claus fejrer 25 år i teknisk tjeneste hos Lego

Billund/Tørring: Claus Jørgensen fra Tørring fejrer 14. juni sit 25 års jubilæum i Lego Koncernen.

Han blev i 1994 ansat som trainee i Produktions Teknisk Afdeling (PTA) og afsluttede sin uddannelse som maskintekniker i 1999. Herefter arbejdede Claus Jørgensen som konstruktør og projektleder indenfor udstyrsudvikling til forarbejdning af Legoelementer. I 2007 blev han leder for Processing Technology-afdelingen, og i 2011 blev hans ansvar udvidet til at inkludere pakningsudstyr, hvorefter han blev udnævnt til direktør.

Efter at have arbejdet med udvikling af produktionsudstyr i næsten 20 år, takkede Claus Jørgensen i 2013 ja til en ny udfordring; han blev med sin familie udstationeret to år i Asia Procurement i Hong Kong, hvor han fik ansvaret for ingeniørafdelingen med færdigudvikling af Legoelementer fra underleverandører.

Siden 2015 har Claus Jørgensen været leder af større projekter inden for blandt andet nye materialer i kombination med materialeskift på elementer.

Claus Jørgensen beskrives som en vellidt og værdsat medarbejder og kollega med en positiv tilgang til tingene.