- Normalt bliver der fundet en ny bakterieart om året på verdensplan, så det er helt uhørt, at danske skoleelever har fundet ti nye arter på to dage, siger Lene Christensen, projektleder ved masseeksperimentet.

Det måtte 13-årige Clara Uhre Barsballe og hendes klassekammerater sande efter at have deltaget i sidste års masseeksperiment, der er en landsdækkende naturvidenskabsfestival. Sidste år deltog i alt 25.000 skoleelever i eksperimentet. Opgaven lød på at finde nye, gavnlige mælkesyrebakterier i naturen, og håbet var at finde blot én ny bakterieart. Det gjorde Clara så i Sdr. Omme - ligesom ni andre elever andre steder i Danmark. Eksperimentet resulterede nemlig i i alt ti nye bakteriearter.

2019's masseeksperiment har temaet plastforurening i vand. I 2018 handlede det om bakterier, og her blev der blandt mange andre fund og prøver fundet ti helt nye bakteriearter - på blot to dage. Eksperimentets øvrige tal byder blandt andet også på fund af 3212 kendte bakteriestammer og 649 ukendte, nye bakteriestammer, og det har sat forskere i arbejde i hele Danmark.Masseeksperimentet er en årlig begivenhed, der skal motivere elever i naturfagsundervisningen.

- Jeg synes det er sjovt, og jeg er også lidt stolt af mig selv. Jeg vil gerne være enten læge eller molekylær forsker, for jeg interesserer mig for bakterier og celler. Det er anderledes - noget helt andet end hverdagen, og det er fascinerede, at der er noget, som man ikke kan se, men som alligevel har stor betydning, siger Clara, der, sammen med klassen, roser deres lærer for at gøre naturfag spændende, interessant og forståeligt - uanset om det gælder kroppens organer eller naturen.

De 26 elever i klassen tog prøver fra både blade, buske, bær, bark og græs, og Clara havde ikke de store forventninger, men hun er ret glad for naturfag og har også slået sin "egen" bakterie op, der har fået et navn, man ikke kan udtale, men ellers ved hun endnu ikke, hvad den præcis kan.

- Jeg tænkte, at der måtte være noget derude, fortæller hun, og allerede efter 4-5 timer kunne hun se, at Claras prøve var positiv. Den blev sendt ind sammen med 4-5 andre positive prøver til Novozymes, som var én af samarbejdspartnerne, men det var Claras prøve fra snebærbusken, der var helt sensationel.

Ikke en del af pensum

For Salvana Durdevic har projektet været det hele værd.

- Da jeg fik at vide, at der var blevet fundet en helt ny bakterie, blev jeg simpelthen så glad. Jeg måtte ikke sige noget til eleverne, så jeg blev nødt til at gå ned på kontoret og sige, at de ikke måtte sige det til nogen...., ler Salvana Durdevic, der erkender, at et projekt som masseeksperimentet tager tid - det er nemlig ikke en del af pensum. Faktisk ønsker hun sig flere timer, og hun har i sinde at skrive til Undervisningsministeriet:

- Naturen er alt det, der er omkring os, og det er så vigtigt, at vi passer på den og lærer om den, og med de klimaforandringer, der er så meget fokus på, er en times naturfag om ugen slet ikke nok. Skal eleverne kunne gå videre med det i gymnasiet og kende alle begreberne, så er der brug for mere tid - faktisk kan man sige, at det er dansk på højt niveau, siger hun.