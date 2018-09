Christina og Henrik Terp Kristensen åbner snart butikken "Hos Magda" med gamle ting og sager. Om godt år åbner de også for tre Bed and Breakfast-familierum på 1. salen.

- Når jeg kører som sælger, kommer jeg rundt i mange små byer, og så må jeg lige stoppe ved deres lille genbrugsbutik, forklarer Christina Terp Kristensen - og hun kan sagtens se fornuften i, at Hejnsvig også skal have sådan én.

- Jeg plejer at sige, at jeg er født i det forkerte århundrede. Jeg er slet ikke til den minimalistiske indretning, der er i dag. Jeg er vild med alt det gamle, hvide, hyggelige og romantiske, fortæller Christina Terp Kristensen - og alt i butikken er noget, hun selv kan lide. Og der er mere, hvor det kommer fra. For Christina har lagerplads i det gamle Nebel Handelscenter, hvor hun har 400 kvadratmeter til sin rådighed.

Hejnsvig: Magda La Cour boede på Bredgade i Hejnsvig i en menneskealder. Her boede hun med sine forældre, og her drev hun butik i 55 år indtil sin død, 93 år gammel. Fortællingen om Magda består - selvom bygningen nu er blevet købt af parret, Christina og Henrik Terp Kristensen. Den 6. oktober åbner Christina Terp Kristensen nemlig butikken Hos Magda. Hun vil udleve en gammel drøm. Et hobbyprojekt, der handler om salg af gamle møbler, ting og sager.

Christina, 49, og Henrik, 37, glæder sig til at sætte Magdas gamle hus i stand. Butikken vil holde åbent, når de er i huset, og når flaget er sat udenfor døren. Der vil også være muligt at aftale tid og bestille ting.Christina er tilflytter fra Aarhus og flyttede til Hejnsvig for fem år siden - for at bo sammen med Henrik, der altid har boet i byen. Hans mormor spillede således terningespillet 10.000 med Magda, som han altid har kendt. Christina har tre voksne børn i Aarhus, og Henrik har et barn og to bonusbørn fra et tidligere forhold. De to åbner butikken den 6. oktober klokken 10, hvor der vil være rundvisning, kaffe på kanden og et stykke chokolade.

Weekenderne er besat

Tingene bliver nemlig ikke dyre:

- Det kommer ikke til at koste spidsen af en jetjager, for det gider jeg ikke selv købe, og jeg vil gerne have et vist flow, siger Christina Terp Kristensen.

Meningen er, at butikken, der er sat i stand - men kun til en vis grænse - skal hjælpe til med at finansiere ægteparrets planer for resten af huset. Magda La Cours gamle lejlighed bliver nemlig sat i stand til en helårs lejlighed, der skal lejes ud, og på 1. salen venter et endnu større projekt, der højst sandsynligt kommer til at optage langt de fleste af parrets weekender i 2019:

De vil indrette tre familieværelser med toilet og bad og fælles køkken. De to har ikke planer om at skulle passe det selv. Christina er sælger i et tysk firma i el-branchen, og Henrik driver firmaet Kurt Jørgensen El i Hejnsvig, så de tænker, at det bliver noget med kodelås og morgenmad fra brugsen.