Christian Haldbo stopper efter 40 år som smådyrsdyrlæge

Travle dage

Der var engang, han noterede lidt ned om hver patient, men det gik i sig selv igen, for der blev efterhånden så mange af dem, og Christian Haldbo lægger ikke skjul på, at han har haft et travlt arbejdsliv. Nogle vil måske mene, at han har arbejdet for to, men for Christian Haldbo har det været ok. På de dage, hvor han har været god ved sig selv, har han arbejdet fra 7 til 17, men nu er det snart slut, for fra 28. februar går Christian Haldbo på pension - efter 40 år med klinik i Grindsted - først sammen med sin bror og en anden kompagnon, siden alene med assistenter. Indtil for otte-ti år siden kørte han også landpraksis, men det har været smådyrenes ve og vel, der har haft hans primære fokus.

- Jeg kom hjem hertil igen, fordi de gerne ville have lidt mere gang i klinikken her, fortæller Christian Haldbo.

Drømmen var egentlig at arbejde i udlandet, hvor udfordringerne var større, og der var større hospitaler, men sådan gik det ikke:

- Pludselig får man en del venner igen, og man får barn, og tingene fungerer, og Grindsted har jo det hele, siger Christian Haldbo, hvis far også drev dyrlægeklinik i Grindsted.