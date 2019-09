Chokolade eller jordbær? Politikerne skal tilføje smag til Billunds budget

Politikerne i Billund Kommune vil have større indflydelse på budgettet, og derfor har direktionen kun fremlagt et basisbudget.

Billund Kommune: Hvor er det en god idé at spare - og hvor er det en god idé at bruge penge på nye idéer?

Det vil direktionen i Billund Kommune slet ikke forholde sig til i oplægget til kommunes budget for 2020-2023, som netop er offentliggjort.

Baggrunden er, at politikerne har et ønske om at få mere indflydelse på budgettet, og derfor har direktionen bare fremlagt et basisbudget - en slags "grundis".

Det betyder, at direktionen kun har fremskrevet budgettet fra sidste år og tilføjet tekniske ændringer. Nu er det op til politikerne at lægge til og trække fra - altså at tilføje smagen til isen.

- Skal servicen fortsætte som hidtil? Skal man tage besparelsesmuligheder ind fra servicetjekket? Skal man tage udvidelsesønsker ind fra fagudvalgene. Det er de håndtag, som politikerne nu kan skrue på, siger Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør.