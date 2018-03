Charlotte og Grethe har en plan: 650 børn skal have mad

Mexikansk buffet

- Når vi er med i det, så er børnene også helt naturligt med i det. De bliver simpelthen oplært i at være frivillige, fortæller Charlotte Junge, der har alle sine tre børn med - på 10, 14 og 16 år. Hendes yngste Josefine har i år avanceret til chef på opvaskeholdet.

- Børn og unge er delt op i tre grupper. Man starter i opvasken og efterhånden begynder man at tørre borde af og hjælpe med at fylde op og lave mad, forklarer Charlotte, hvis ældste er på alder med Grethes yngste - og selvom de ikke længere mødes i hverdagen, så er det rart at blive opdateret på hinanden.

Når de har ryddet morgenmaden væk, tager de hjem og holder en lille pause, og så går det løs sidst på eftermiddagen igen, hvor menuen står på mexikansk buffet med tortillas, grønt, chips og alt hvad der hører til. Og bagefter er der kagebord - leveret af en bager med fodboldspillere.

- De spiser helt vildt, men selvom det er sportsudøvere, så er det ikke det sunde, der forsvinder først, men vi sørger for, at der er et stort udvalg, så der er noget for alle - også i madpakken. og det er noget, der bliver værdsat.