Charlotte Rørth om sit møde med Jesus i Vestermarkskirken

Grindsted: Kan man møde Jesus? Det spørgsmål holder Charlotte Rørth foredrag om i Vestermarkskirken tirsdag 8. oktober kl. 18.

Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag, der tvang Charlotte til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.

Siden har hun skrevet bøgerne "Jeg mødte Jesus - bekendelser fra en modvillig troende" og "Vi mødte Jesus - og hvad kommer det andre ved". Her fortæller hun om sit og andres personlige møde med guddommelige begivenheder, der normalt ikke kan forklares ud fra vores logiske og rationelle sind.

Charlotte Rørth har også talt med forskere, der kommer med naturvidenskabelige bud på fænomenerne, teologer, der advarer mod personfiksering og samfundsforskere, der ser åbenhed om det enkelte menneskes tro og oplevelser som et råb mod magtfuldkommenhed og fremmedgørelse.

Billetprisen inkluderer middag før foredraget.