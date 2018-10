Det vakte stor opsigt i medierne, da Erik Larsen Fjordvald i august blev offer for en teltpløk-ulykke i Thy. Hans egen datter beskriver ham som sin bedste ven, og hun stod ved hans side, da han to dage efter ulykken døde af sine kvæstelser. Han fik et opsigtsvækkende farvel, da mellem 100 og 150 motorcykelvenner fulgte hans sidste rejse gennem Jylland fra Aalborg til Grindsted. Det blev symbolet på sammenholdet i den motorcykelklub, som Erik elskede.