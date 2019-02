Centralisering af tandplejen er skudt til hjørne: - Det er gået for stærkt

Et forslag om at centralisere tandplejen i Grindsted bliver ændret. Der var for stor modstand mod forslaget, lyder det fra politisk formand.

Billund Kommune: Tandplejen i Billund Kommune bliver ikke centraliseret - i hvert fald ikke i den udformning, der for nylig er blevet beskrevet her i mediet. Et færdigt og køreklart forslag om at centralisere tandplejen i Grindsted skulle ellers have været til debat hos politikerne i børneudvalget på det seneste møde, men udvalgsformand Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S) tog forslaget af bordet inden mødet. - Jeg synes ikke, vi havde fået snakket emnet tilstrækkeligt igennem politisk. Det er gået for stærkt, og så har jeg muligheden for som udvalgsformand at tage sagen af dagsordenen og bede om, at vi får mere tid til at diskutere det, siger Ann Charlotte G. Vilstrup.

Sagen kort Billund Kommunes 15-årige har landets dårligste tandsundhed blandt jævnaldrende.Tandplejen kom derfor med et forslag om at centralisere tandplejen i Grindsted, så det kunne frigive mere tid til forebyggende arbejde.



Forslaget var på vej ud i høring, men blev taget af børneudvalgets dagsorden. Nu kommer der i stedet et nyt forslag.

For stor modstand Forslaget er blevet kritiseret af flere forældrebestyrelser på skolerne i de byer, som stod til at miste undersøgelsesklinikkerne. Det spillede ind på formandens beslutning, lyder det: - Jeg tror, det ville have skabt så meget modstand mod det. Både fra lokalsamfundene og politikere. Det var mere eller mindre det samme forslag som for tre år siden. Dengang - har jeg lyttet mig frem til, for jeg sad ikke i byrådet på dét tidspunkt - var der 100 procent enighed om, at det skulle ikke ske. Det har jeg forståelse for, siger Ann Charlotte G. Vilstrup.

Nyt forslag Forslaget kom på bordet, fordi Billund Kommune ligger dårligst, når det gælder tandsundhed blandt børn og unge. Selvom det pågældende forslag ikke bliver til virkelighed, kommer der til at ske noget, garanterer formanden: - Jeg står på den udsigtshøj, som er, at jeg hverken kan eller vil acceptere, at vi ligger sidst, når det angår børns tandsundhed. Så vi er nødt til at gøre noget. Dialog og kommunikation er vejen frem, og det har vist sig at være godt her. Vi har snakket mere om det i alle partier og snakket om det på tværs af partierne, og det gør, at vi nu står et andet sted. Der kommer derfor et ændringsforslag til næste børneudvalgsmøde, men jeg vil vente med at sige mere, indtil vi har behandlet det, siger Ann Charlotte G. Vilstrup.