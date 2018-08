Han nyder at komme hjem til sin barndomsby, hvor hans forældre bor, og hvor han indimellem stadig arbejder som kok i Legoland - og hvor der er noget helt særligt over foreningslivet.

Billund: Caspar Yan Hansen er vendt tilbage år efter år efter år. Til den årlige gymnastikskole i Billund Idrætscenter. I en årrække han var instruktør, men nu har han den mere overordnede administrative rolle, der handler om at få skolen til at fungere, så det hele klapper - med aktiviteter, mad og hygge til 96 børn, hvilket er langt flere, end der var med sidste år.

Gymnastik er fællesskab

Han har trænet alle aldersgrupper fra de 6-10-årige, som er med på ugens gymnastikskole, over de unge til de voksne.

- Jeg har alle sider af spektret med mig - fra man skal lære at slå kolbøtter, og midt i, hvor man for alvor kan talentudvikle, og så de voksne, som giver en ekstra indsigt i, hvordan man kan give børn en god gymnastikundervisning, siger Caspar Yan Hansen, der underviser i DGI Sydvests spring sikkert-kurser.

For ham handler gymnastikken om fællesskabsfølelsen.

- Her giver man noget af sit jeg ind i et fællesskab. I fodbold er der nemt nogle stykker, der kan skille sig ud og shine lidt mere. I gymnastikken kan der også være enkelte stjerner, men de nytter ikke noget, hvis hele spektret ikke spiller sammen, siger Caspar Yan Hansen, der ikke umiddelbart har planer om at vende tilbage til Billund efter sin uddannelse:

- Det job, jeg uddanner mig til, er ikke umiddelbart noget, der findes meget af i Billund, men jeg vil heller ikke gå bevidst uden om Billund, hvis der viste sig en mulighed.

Til januar rejser han til Wien for at studere i et halvt år, men derefter er det ret sikkert, at han snupper en sæson med gymnastikskole mere i Billund Idrætscenter.