Caspar Theis Hansen har i halvandet år kæmpet mod rotter i sin have. Han synes, at Billund Kommune gør for lidt.

Det unge par har boet i drømmehuset i Sjællandsgade i tre år. I halvandet år har de kæmpet med rotter. Nu er det så slemt, at de ikke længere tør lade deres to små sønner være alene i haven.

Her er rotterne set pile afsted. Caspar Theis Hansen mener, at de kommer fra en tilrodet have hos en beboer i kvarteret. Her har kommunen tidligere bekæmpet rotter, og det er man nu ved at følge op på. Foto: Chresten Bergh

- Det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan have mine børn ude i haven.

Han kan dog ikke komme i snak med manden. Beboeren er blandt naboerne kendt som en sky mand, der ikke lukker nogen ind. Caspar Theis Hansen har ikke haft succes med at komme i kontakt med ham for at få ham til at rydde op.

Caspar mener at vide, hvor rotterne kommer fra. En beboer i kvarteret har en tilgroet have, hvor gamle biler under presenninger ligger blandet med andet affald. Ifølge Caspar bruger manden sin have som losseplads, og Caspar har en mistanke om, at rotterne stammer derfra.

I nybygningen ved siden af huset fandt Caspar Theis Hansen forleden en død rotte. Her skal hans kone have sin nye frisørsalon. Foto: Chresten Bergh

Bekæmpe rotter indtil de er væk

Billund Kommune forsøger allerede at gøre noget. Det forsikrer miljøchef Karl Grundahl om.

- Vi skal sørge for at få ordnet forholdene, så det er acceptabelt, og det er vi i gang med. Vi har svært ved at komme i kontakt med ejeren af ejendommen, men vi skal have fat i ham, og vi gør alt, hvad vi kan for at tage hånd om problemet, siger han.

Billund Kommune har allerede tidligere været i gang med rottebekæmpelse på den pågældende ejendom, og det vil man nu følge op på.

- Vores opgave er at bekæmpe rotter, indtil de er væk. Vi kan ikke bede nogen rydde op i deres have, men vi kan give et påbud om at udbedre det, der eventuelt giver anledning til rotter, siger han.