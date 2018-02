Carsten var hjertepatient: Nu vil han løbe halvmarathon og hjælpe andre

Først da han gik til læge i sin sommerferie efter at have muntret sig lidt for vildt i en rustchebane, stod det klart, at der var noget helt andet på spil.

Carsten Hansen er rengøringsassistent ved Vejle Kommune, bor i Grindsted og er gift med Berit, der er bioanalytiker på SVS i Grindsted.Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning vil uddanne cirka 400 frivillige instruktører, og Carsten Hansen og Dorthe Christensen er blandt de første i Billund Hjerteforening. De håber at komme ud i mange af de små foreninger og klubber i Billund Kommune. De kan tilbyde et gratis 30 minutters kursus i førstehjælp, hvorefter deltagerne får et bevis. De underviser første gang den 19. februar i Filskov, hvor seniorspinningholdet skal have en indføring i førstehjælp. Uddannelsen begyndte som et pilotprojekt i juni 2017.

- Lige efter operationen er man lidt i tvivl om, hvad man må og kan, men der er intet i vejen for at gøre, som jeg altid har gjort, siger Carsten Hansen.

- Især når jeg kørte bil med 90 kilometer i timen på motortrafikvejen. Jeg tænkte på, om jeg kunne få et blackout og komme til at køre over i den modsatte bane, forklarer han.

- Ved de forskellige kontroller blev det kun værre og værre, og til sidst blev det forværret med 30-40 procent, og der var ingen tvivl om, at jeg skulle indstilles til operation, fortæller Carsten Hansen, der havde fået at vide, at han ikke kunne falde død om, og at han skulle tage det hele stille og roligt.

Giv liv-instruktør med rulleskøjter på

Til september har han således sat sig for at løbe et halvmarathon med sin datter i Odense. Dertil spiller han tennis - og løber på rulleskøjter - med fruen på 61 år.

- Vi tager gerne en rundtur på 18 kilometer rundt ved Hejnsvig. Min kone har løbet i 25-30 år, så da vi mødte hinanden for otte år siden, fik jeg et par rulleskøjter i fødselsdagsgave, og det er rigtig sjovt. Jeg stod meget på skøjter som knægt, og det er den samme teknik, så det tog mig et halvt år, så var vi på samme niveau, fortæller Carsten Hansen, der i forbindelse med sin operation kom med i Hjerteforeningen. Her vil han fortsat gerne gøre en forskel, selvom han er så godt som rask:

- Vi mødes en gang om ugen og laver motion, der er godt for hjertet, forklarer Carsten Hansen, der også er blevet uddannet Giv liv-instruktør. Med den titel kan han undervise i korte førstehjælpskurser på en halv time.

- Tidligere har jeg været hundetræner. Det var noget helt andet, men jeg kan godt lide at undervise, og så er det selvfølgelig ønsket om at gøre en forskel, for man hører om mange yngre mennesker, der pludselig falder om, siger Carsten Hansen, der kan se på Hjerteforeningens tal, at der kan gøres en forskel.

- Det er vigtigt, at folk tør træde til, hvis der sker noget. Der sker 4000 hjertestop uden for hospitalet om året. Med en lynhurtig indsats regner man med, at mellem 50 og 70 procent kan overleve. I dag gælder det for 12,7 procent.