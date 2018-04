Campusformand vil fusionere Grindsteds gymnasier: - Vi står på en brændende platform

Jesper Dahlmann, direktør på Erhvervsgymnasiet Grindsted og formand for Campus Grindsted, synes, det er ved at være tid til en fusion mellem de to gymnasier. Arkivfoto: John Randeris

Jesper Dahlmann vil gerne af med den lovgivning, som spænder ben for en fusion mellem gymnasierne. For en fusion er vejen frem, mener han.

Grindsted: Lave elevtal og udsigt til, at endnu færre unge vil søge mod et af gymnasierne i Tinghusgade, får nu campusformand Jesper Dahlmann, der til daglig er direktør på Erhvervsgymnasiet Grindsted, til at kigge i krystalkuglen og overveje, om samarbejdet mellem de to gymnasier i Tinghusgade skal udvides til en egentlig fusion. Erhvervsgymnasiet har cirka 300 elever, Grindsted Gymnasium & HF cirka 450. Jesper Dahlmann mener, at det er i underkanten. Og med de små ungdomsårgange de kommende år er der ikke udsigt til, at nogen af skolen får flere elever. - Vi står på en brændende platform. Ingen af os er nødlidende - endnu. Men jeg synes, det er nu, vi skal rykke - inden det bliver nødvendigt, og mens vi kan fusionere som ligeværdige partnere, siger han. De to gymnasier har i forvejen et tæt samarbejde, så der for eksempel er lærere, der arbejder på begge skoler. Derudover er uddannelsesinstitutionerne i Campus Grindsted med i et samarbejde med kommunens psykologer i PPS.

Fusioner Rybners i Esbjerg er en fusion af Esbjerg Statsskole og Esbjerg Handelsskole. Skolerne fusionerede i 2011, har 3800 årselever og findes på tre adresser.Ribe Handelsgymnasium og Ribe Katedralskole er i gang med en fusion, som giver skolen samlet cirka 750-800 elever fra skoleåret 2018/2019. Skolerne er på to adresser indtil 1.1.2019.



Fusioner mellem handelsskoler og gymnasier er også sket i blandt andet Lemvig, Struer og Nyborg.



De fleste fusioner i 1999-2017 er dog sket mellem handelsskoler og tekniske skoler.



Kilde: Undervisningsministeriet

Måske mere samarbejde Gitte Vest Barkholt, rektor på Grindsted Gymnasium & HF, er ikke umiddelbart stemt for at fusionere med naboen. - Alt kan principielt være en mulighed, men der er så mange bolde i luften lige nu, at jeg synes, alt afhænger af, hvor de lander, siger hun med henvisning til, at Danske Regioner arbejder på at give de såkaldte udkantsgymnasier mere lempelige forhold. - Lige nu er der ingen gevinst ved at fusionere, fordi vi mister noget tilskud. Der er også anden lovgivning, som spænder ben. Og der er jo ingen lykkelige fusioner nogen steder, mener hun. For Gitte Vest Barkholt er det lige nu mere oplagt at udvikle det samarbejde, som i forvejen er i gang mellem de to gymnasier.